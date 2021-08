Orvieto: ‘fatti’ di hashish, creano il panico. Denunciati

Tutto è iniziato alle prime luci dell’alba di pochi giorni fa quando la polizia di Orvieto ha ricevuto una richiesta di intervento da parte di un giovane residente ad Orvieto Scalo, lamentando il fatto che una sua conoscente voleva entrare a tutti i costi dentro l’abitazione. La squadra Volante si è portata immediatamente sul posto e ha trovato i due ragazzi in condizioni di visibile alterazione dovuta, con ogni probabilità, all’assunzione di sostanze stupefacenti e alcool. La ragazza, in particolare, ha dichiarato di aver fumato almeno una quindicina di spinelli nell’arco di tutta la nottata e che a fornirglieli sarebbe stato proprio il giovane che aveva richiesto l’intervento.

Un colpo in testa

Inoltre, sempre la ragazza, a causa del suo stato di alterazione, prima dell’intervento della polizia, aveva urtato un’anziana signora – proprietaria dello stabile – che stava andando ad annaffiare le piante. La signora l’aveva invitata a tenere un comportamento più civile, ma aveva ricevuto per tutta risposta un colpo in testa con l’annaffiatoio. Trasportata in ospedale se la sarebbe cavata con cinque giorni di prognosi per trauma cranico non commotivo.

Le denunce

A quel punto, accertato che l’abitazione in questione era tenuta in affitto da un’altra persona, noto spacciatore locale, è stato richiesto anche l’intervento della squadra anticrimine che ha effettuato insieme agli agenti della Volante la perquisizione domiciliare. Al termine dei controlli il giovane – pluripregiudicato orvietano, già sottoposto ad avviso orale del questore di Terni – è stato denunciato per cessione di sostanze stupefacenti e la ragazza – straniera naturalizzata italiana, residente a Terni e segnalata più volte in Prefettura per assunzione di sostanze stupefacenti – per lesioni, a seguito della querela inoltrata dalla malcapitata signora.