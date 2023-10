Incidente di caccia: grave 42enne per un colpo di fucile

Un 42enne residente a Bolsena (Viterbo) è in gravi condizioni dopo un incidente di caccia avvenuto nella mattinata di sabato nella frazione di Sugano (Fosso di Ponte Sasso), nel territorio comunale di Orvieto. Dalle prime ricostruzioni l’uomo era impegnato in una battuta di caccia al cinghiale quando, per cause in fase di accertamento, è stato raggiunto da un colpo di carabina; ora è ricoverato all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Sul posto gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco di Orvieto, il personale del Sasu, i carabinieri ed i militari forestali per le indagini del caso.

Seguono aggiornamenti