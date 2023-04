Ospedale di Terni: «Aumenta il numero delle prestazioni»

«Aumento del numero delle prestazioni, efficientamento degli spazi e miglioramento del servizio di Pronto soccorso». Questa, in sintesi, l’analisi che, secondo i vertici dell’azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, «emerge dai numeri relativi al primo trimestre 2023. Per quanto riguarda il volume finanziario delle attività portate avanti, nel periodo gennaio-marzo, la cifra arriva a 32,9 milioni di euro, con una crescita superiore al 2019, periodo pre-Covid. Da segnalare quindi un aumento rilevante anche dell’attività extraregionale».

La riorganizzazione, gli investimenti, Pronto soccorso e nuovo ospedale

Per quanto riguarda la riorganizzazione degli spazi, si legge nella nota dell’azienda, «che abbiamo messo in atto con l’obiettivo di efficientare i servizi, si è proceduto collocando pneumologia e clinica medica al quinto piano. Per quanto riguarda gli investimenti, oltre agli importanti risultati in campo strutturale e tecnologico, come l’acceleratore lineare, sono stati riattivati radiologia ed endoscopia digestiva, mentre sono stati aggiudicati i lavori per il laboratorio Ufa, laboratorio per la preparazione dei farmaci chemioterapici, per un ammontare di oltre 950 mila euro. Aggiudicato anche il finanziamento della Regione Umbria per i lavori di adeguamento sismico. Sul fronte del Pronto soccorso, a breve partirà anche il rifacimento strutturale dell’area, grazie al Dl 34. E per quanto riguarda l’organizzazione del servizio, dall’11 aprile scorso è attivo l’ambulatorio per codici verdi e bianchi, che sta permettendo, nonostante il breve periodo, di abbassare i tempi di attesa per alcune categorie di pazienti. Stiamo procedendo – si legge in conclusione nella nota – alla valutazione conclusiva del project financing per il nuovo ospedale».