Incidente stradale venerdì mattina, poco dopo le ore 10, in località Mirabella a Panicale (Perugia), dove il conducente di un’autovettura è finito fuori strada, travolgendo il guardrail – che si è pericolosamente infilato nel vano motore – e anche un palo della luce. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Perugia, i carabinieri e gli operatori del 118 che hanno trasportato la persona in ospedale per le cure del caso. Le sue condizioni non sarebbero fortunatamente gravi.

