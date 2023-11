Lavoro per i carabinieri, i vigili del fuoco di Todi e gli operatori sanitari del 118 nel primo pomeriggio di domenica in zona Papiano stazione, nel territorio comunale di Marsciano. I soccorsi ed i rilievi sono scattati in seguito ad un incidente stradale lungo la SP375: un’autovettura è finita fuori strada e la persona coinvolta è rimasta ferita in modo non grave, trasportata in codice giallo al Santa Maria della Misericordia di Perugia.

Condividi questo articolo su