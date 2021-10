Perugia a Lecce alla ricerca di conferme. Out Lisi e Burrai, Matos in dubbio

Senza Lisi – squalificato per un turno – e senza Burrai, già assente col Brescia per infortunio, il Perugia cerca conferme al proprio stato di salute nella lunga e difficile trasferta di Lecce. Il tecnico in conferenza però rilancia: «Io non parlo di continuità ma di miglioramenti, quelli che mi aspetto anche sabato». In dubbio anche Matos, che però dovrebbe farcela e partirà con la squadra. «L’obiettivo non cambia – dice subito Alvini, a proposito della quota salvezza – semplicemente se continuiamo così lo raggiungeremo più velocemente».

Le novità in formazione

Da valutare sia Matos che Ferrarini, con Murano e Falzerano come alternative. Lo stesso esterno ex Venezia viene dato come possibile opzione per la sinistra al posto di Lisi, ma probabilmente si opterà per una scelta meno arrembante, con Zanandrea e Righetti a giocarsi una maglia da titolare su quella fascia e Dell’Orco che rimarrà nella posizione di ‘braccetto’ di sinistra. Difficile vederlo scalare sulla fascia, visto che partendo da dietro fornisce al tecnico quelle soluzioni che gli servono.

Arbitra Giuia, Paterna al Var

Sarà Antonio Giua della sezione di Olbia a dirigere Lecce-Perugia (sabato, ore 14). Assistenti Valerio Vecchi di Lamezia Terme e Claudio Gualtieri di Asti. Quarto ufficiale Fabio Rosario Luongo della sezione di Napoli. Al Var Daniele Paterna di Teramo, A-Var Oreste Muto di Torre Annunziata.

Trasferta impegnativa per una squadra ‘aggressiva’

Sta destando perplessità fra i tifosi il tour de force cui saranno sottoposti i calciatori biancorossi per raggiungere Lecce. Prima tappa Perugia-Vasto (350 km) in pullman, notte in albergo a Vasto, con rifinitura mattutina, pranzo, e nuovo viaggio verso Lecce (altri 400 km circa). I tifosi temono che la lunga trasferta di andata e il relativo viaggio di ritorno, in concomitanza con un turno infrasettimanale (anche se, per fortuna, il Grifo tornerà in campo giovedì, in posticipo, contro la Reggina) possa fiaccare la squadra nel fisico e nella forma. Proprio uno dei cardini del gioco di Alvini, che si basa sulla freschezza e sulla reattività nelle aggressioni agli avversari.

Prezzi e modalità acquisto biglietti per i tifosi ospiti

Sarà una lunga trasferta anche per i tifosi che seguiranno la squadra in Salento. Non si prevedono esodi come quelli che hanno caratterizzato altre trasferte pugliesi, ma qualche decina di aficionados dovrebbero far capolino nel settore ospiti del Via del Mare. I prezzi sono accessibili (14 euro intero, 6 il ridotto), la trasferta, come detto, un po’ meno. I tagliandi possono essere acquistati fino al giorno precedente la gara, visto che al botteghino i tagliandi ‘ospiti’ non saranno venduti il giorno della partita. Per veicoli e bus ospiti c’è un parcheggio dedicato con ingresso e uscita dalla provinciale 364.