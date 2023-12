Perugia: assalita in via Campo di Marte per portarle via il telefono. Si indaga

Tentata rapina domenica pomeriggio in via Campo di Marte, a Perugia, dove una donna è stata assalita da un soggetto che l’ha avvicinata alle spalle e strattonata con violenza, cercando di rubarle il telefono cellulare. La donna ha opposto resistenza, è caduta a terra e l’uomo è fuggito dalla scena, in direzione parco della Pescaia, senza riuscire a portare via nulla. Sul posto si è portata la polizia di Stato per sentire la vittima della tentata rapina, poi soccorsa dagli operatori del 118, e avviare le prime indagini con l’ausilio dei colleghi della Scientifica.

