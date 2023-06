Incidente stradale con ribaltamento nella tarda serata di mercoledì lungo il raccordo Perugia-Bettolle in direzione del capoluogo regionale. Due le auto coinvolte: i conducenti, feriti in modo lieve, sono stati trasportati in ospedale dagli operatori sanitari del 118. Sul posto anche i vigili del fuoco, polizia di Stato, Anas e la società incaricata per il ripristino della sicurezza del new jersey.

