Perugia, calci e schiaffi alla moglie: arrestato

SCHIAFFI E CALCI ALLA MOGLIE

LA VOLANTE LO ARRESTA

Dopo aver fatto uso di eroina e sostanze alcooliche, senza un apparente motivo, ha iniziato ad insultare pesantemente la moglie e dopo che lei ha provato a calmarlo l’ha colpita ripetutamente con schiaffi e calci. La richiesta d’aiuto alla polizia è arrivata da una donna italiana di 49 anni residente nella zona di Pian di Massiano a Perugia.

Le violenze

Mentre la donna chiamava la questura, il marito – un cittadino italiano di 56 anni – l’ha scaraventata sul pavimento sfogando la propria rabbia lanciandole addosso alcuni oggetti della cucina come ad esempio una pentola contenente del sugo di pomodoro. Al loro arrivo gli agenti sono stati a loro volta aggrediti verbalmente dall’uomo e intimati ad andarsene. Invitato alla calma più volte l’uomo si è sempre opposto agli agenti offendendoli con delle spinte e scalciando con violenza al fine di evitare il controllo.

L’arresto

L’uomo – che presenta numerosi pregiudizi di Polizia per minacce, rifiuto di indicazioni sulle proprie generalità, porto d’armi ed oggetti atti ad offendere, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate, evasione, maltrattamenti in famiglia, rapina impropria, ricettazione, rapina impropria e falsi in genere – è stato arrestato dagli agenti della Volante per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale e denunciato a piede libero per minacce gravi, oltraggio e rifiuto di fornire le proprie generalità. Al termine della relativa udienza l’arresto è stato convalidato con divieto di avvicinamento alla persona offesa.