Perugia campionessa in Italia: trionfano Caligiana e Cantarella nell’atletica

Perugia batte il petto. Lo fa con due risultati importanti a livello italiano nell’atletica leggera che riempiono di orgoglio l’assessore allo sport del comune perugino Clara Pastorelli. A trionfare sono Caterina Caligiana e Monia Cantarella.

Le gare

Caterina Caligiana dell’Atletica Pro Loco Capanne ha corso i 100o metri con il tempo di 2.57.22. Il tempo che vale il nuovo record italiano nella categoria cadette indoor (14-15) anni è il frutto del lavoro degli allenatori Sauro Mencaroni e Michele Caligiana. Monia Cantarella dell’Arcs Cus Perugia ha raggiunto la misura di 15.96 nel lancio del peso ai campionati assoluti indoor. Il risultato dell’atleta allenata da Mimmo Pizzimenti le vale l’oro e il nuovo record regionale.

Il post dell’assessore

«La città di Perugia si conferma al vertice nazionale delle competizioni sportive – sottolinea l’assessore allo sport Clara Pastorelli – ed in particolare nella disciplina dell’atletica leggera. Accogliamo con grande soddisfazione i successi di Caterina Caligiani e Monia Cantarella, cui vanno le nostre congratulazioni, che hanno fatto registrare altrettanti record nelle due discipline, rispettivamente dei mille metri e del lancio del peso, a conferma dello straordinario lavoro che le loro società, Atletica Capanne e Arcs Cus Perugia, stanno svolgendo nei settori giovanili ed, in particolare, nell’ambito femminile. Queste splendide vittorie, tanto più preziose perché ottenute da atlete giovani e di grandi prospettive future, mettono il suggello, idealmente, ad alcuni risultati da incorniciare per lo sport perugino: faccio riferimento alla vittoria nel derby di serie B del Perugia sulla Ternana di sabato pomeriggio, all’ennesima affermazione della Sir Volley nell’A1 di volley, ed infine al successo di Silvia Tamburi dell’Atletica Avis Perugia nella mezza maratona di San Valentino, disputatasi a Terni con oltre 1.300 iscritti»