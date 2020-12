Confiscato immobile da 350 mila euro ad usuraio di Perugia

Iter chiuso. La Guardia di finanza di Perugia ha eseguito la confisca definitiva di un immobile dal valore di circa 350 mila euro nei confronti di un uomo condannato per usura: il passaggio avviene in seguito alle indagini patrimoniali svolte dalle fiamme gialle e delegate dalla procura generale della Repubblica alla Corte di Appello di Perugia.

La storia

Ad accertare la sperequazione tra i beni dell’uomo ed i redditi dichiarati sono stati gli specialisti del Gico in sinergia con l’aliquota della Guardia di finanza del comando provinciale di Perugia che fa parte dell’U.Ge.C.O., l’Ufficio gestione coordinamento e organizzazione: l’iter iniziato nel novembre 2018 con il sequestro preventivo dell’immobile, quindi la pronuncia della Corte di cassazione che ha rigettato il ricorso delle parti. Ora è stato assegnato all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata: previsto in tal senso un riutilizzo sociale.