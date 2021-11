Il grazie dei giostrai per operatori sanitari: ingresso libero al luna park

Ingresso gratuito per il personale sanitario del ‘Santa Maria della Misericordia’ e per loro famiglie. Lo stesso vale per Usl Umbria 1, Croce rossa e Protezione civile del territorio comunale di Perugia: l’iniziativa è dei giostrai del luna park e varrà per mercoledì 10 e giovedì 11 novembre dalle 15 alle 20. In questo modo vengono ringraziati per l’incessante lavoro svolto durante il periodo di battaglia contro il Covid, tuttora in corso.

Martedì mattina c’è stata la presentazione dell’iniziativa al ‘Santa Maria della Misericordia’, durante la quale i giostrai – rappresentanti dal presidente Vincenzo Lo Scala – hanno regalato un monitor alla Croce rossa. «L’anno scorso, con estremo rammarico visto che ciascun perugino è molto legato ai Baracconi e viceversa, non hanno potuto lavorare a Perugia, ma abbiamo scelto comunque – le parole dell’assessore alla sicurezza del Comune di Perugia Luca Merli – di ospitarli a Pian di Massiano come segno di solidarietà. Sono stati due anni di emergenza sanitaria difficilissimi per tutti, ma oggi, con soddisfazione, possiamo dire che i baracconi sonio tornati con le loro luci, i rumori, ed i colori, ma soprattutto con le famiglie ed i bambini. Nell’edizione del 2021 abbiamo nuovamente respirato un pizzico di normalità, con l’auspicio di poterci riprendere al più presto le nostre vite pienamente». Un ringraziamento arrivato anche dall’assessore regionale alla sanità, Luca Coletto.

Il ringraziamento

«Il nostro – ha spiegato Lo Scala – vuole essere un grazie rivolto a tutti coloro che hanno messo la vita durante la pandemia. A tutte queste persone vogliamo donare del divertimento ed un sorriso: quel sorriso che per troppo tempo vi è stato negato». Ai giostrai è stato rivolto dallo staff dell’ospedale, di Usl, della Croce Rossa e della protezione civile un ringraziamento per questo gesto, non scontato, che commuove e che va apprezzato. «Un bel gesto di vicinanza ai nostri operatori sanitari», il commento di Cristina Clementi, direttore amministrativo del ‘Santa Maria delle Misericordia’.