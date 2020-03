Perugia, le conferenze ora sono a distanza

Condividi questo articolo su

















Magari qualche inquadratura ‘sparata’ avrebbe bisogno di un aggiustamento, magari l’audio non è stato sempre perfetto, ma comunque la buona volontà c’è tutta: del resto non è semplice cambiare abitudini in un colpo solo, dopo decenni di riunioni in presenza: la conferenza stampa in streaming per il progetto a supporto degli anziani, che potranno ricevere la spesa a casa (numero verde 800035880) oltre ai farmaci (per info numero verde di Croce Rossa Italiana 800065510, oppure a Federfarma 800189521 o, ancora, chiedere al proprio medico o farmacista di fiducia), alla fine non è andata male.

La presentazione

Data la raccomandazione agli anziani e alle persone affette da patologie croniche o multimorbilità o stati di immunodepressione a non uscire di casa, sono stati attivati, grazie alla collaborazione tra il Comune di Perugia, Federfarma Perugia, Afas e con Confcommercio Perugia, nuovi servizi di consegna a domicilio di farmaci e beni alimentari. A presentarli, questa mattina nell’ambito di una conferenza stampa in diretta Facebook dalla sala rossa di Palazzo dei Priori, il Sindaco Romizi, il Vice Sindaco Tuteri, promotore dell’iniziativa, l’assessore regionale alla Sanità Coletto, la consigliera Casaioli, il Presidente di Afas Antonio D’Acunto, la presidente provinciale di Federarma Silvia Pagliacci, il presidente di Confcommercio Perugia Sergio Mercuri, collegati in video conferenza.

Il servizio sarà presentato nel dettagli con altro articolo