Perugia-Pontedera: Matos risponde all’ex Nicastro. Al Curi è 1-1

di Giovanni Cardarello

Mezzo passo falso per il Perugia che, dopo la bella vittoria di Ferrara, è costretto a dividere la posta con l’ottimo Pontedera di Max Canzi. Finisce 1-1 al termine di 90 minuti molto combattuti, intensi ed inevitabilmente condizionati dal turno infrasettimanale. Il dato positivo è che il Grifo rimane imbattuto anche se deve rinviare l’appuntamento con la vittoria casalinga.

Primo tempo intenso e piacevole

Il primo giro del pallone è del Perugia. Il Grifo parte con il classico 4-3-3 ma con un leggero turnover rispetto al match con la Spal. In campo dall’inizio Dell’Orco e Ricci. Il Pontedera replica con il 3-4-1-2 con gli ex Angori e Nicastro in campo. Al 1’ pericolo nell’area del Perugia, un colpo di testa di Nicastro finisce di poco a lato. Primi minuti di partita improntati allo studio. Al 9’ fiammata del Perugia che con una buona costruzione manda Vazquez al tiro ma il centravanti non è efficace. Al 15’ azione controversa al limite dell’area tra Vazquez e Martinelli. L’arbitro premia gli ospiti ma il centrale difensivo della squadra toscana è costretto a uscire. Cambio nel Pontedera, esce Martinelli ed entra Ambrosini. Angori scala fra i tre difensori centrali. Al 21’ colpo di testa di Espeche, Adamonis para con tranquillità. Al 23’ azione solitaria di Matos che va al tiro, Lewis para a terra e sulla ribattuta palla fuori. Al 25’ primo giallo del match, è per Benedetti per fallo su Kouan. Minuto 27’ Vazquez tenta la girata in area, para Lewis. Al 29’ tiro dalla distanza di Bartolomei, nessun problema per il portiere dei toscani. Al 30’ Kouan vicinissimo al gol, controlla palla, finta, controfinta e tiro a giro che sfiora l’incrocio. Minuto 34’ Angella, colpisce di testa su angolo di Ricci, la palla sfiora la traversa. Angella lamenta un fallo da rigore ma Di Francesco passa oltre. Partita finora intensa e piacevole, giusto il risultato intermedio. Al 43’ primo giallo per il Perugia, è per Vazquez ammonito per gioco falloso. Dopo due minuti di riposo termina il primo tempo, Perugia-Pontedera 0-0.

Pareggio giusto

Ad inizio secondo tempo Baldini cambia subito due pedine, dentro Lisi e Bozzolan fuori Ricci e Cancellieri. Tatticamente cambia poco, solo Matos che si sposta a destra nel tridente offensivo. Al 47’ pericoloso il Pontedera con Espeche, Dell’Orco salva in angolo. Al 55’ contropiede micidiale del Pontedera concluso con un tocco di giustezza dell’ex Nicastro, 0-1. Errore di reparto del Perugia. Al 59’ ammonito Ignacchiti per gioco falloso. Al 59’ Kouan vicino al pari, palla deviata in angolo su incursione del mediano. Minuto 60’ Bartolomei si coordina a calcia da 25 metri, palla a lato di pochissimo. Al 62’ ancora un cambio per Baldini, dentro Seghetti e fuori Iannoni. Squadra più offensiva. Esce anche Dell’Orco che non ne ha più, dentro Vulikic. Canzi ne cambia tre per il Pontedera, entrano Pretato, Calvani e Paudici ed escono Guidi, Espeche e Ianesi. Minuto 74’ assolo di Kouan che si libera al tiro ma Lewis para a terra. Al 79’ Matos con una fiammata improvvisa piazza la zampata dell’1-1. Lisi tira, la difesa respinge, Vazquez recupera serve il compagno ed è il pari. Ultimi cambi dentro Provenzano per il Pontedera e Cudrig per il Perugia, fuori Benedetti e Vazquez. All’85’ammonito Calvani. Al minuto 87’ gran punizione di Matos, Lewis devia in angolo. Al 92’ occasione per Bozzolan ma il Pontedera si salva. Nel finale ammonito Seghetti. Dopo cinque minuti di recupero termina il match del Renato Curi, Perugia-Pontedera 1-1.

Tabellino e Pagelle

PERUGIA (4-3-3): Adamonis 6; Mezzoni 6; Angella 5,5, Dell’Orco 6 (66’ Vulikic 6), Cancellieri 5,5 (46’ Bozzolan 6); Iannoni 5,5 (66’ Seghetti 6,5), Bartolomei 6, Kouan 6,5; Ricci 5,5 (46’ Lisi 6,5), Vazquez 6 (85’ Cudrig sv), Matos 6,5.

Non entrati: Abibi, Lavorgna, Morichelli, Ebnoutalib, Giunti, Acella, Torrasi, Bezziccheri, Allenatore: Baldini 6

PONTEDERA (3-4-2-1): Lewis 6,5; Guidi 6,5 (72’ Pretato 6), Espeche 7 (72’ Calvani 6), Martinelli sv (18’ Ambrosini 6,5); Perretta 7, Benedetti 6 (85’ Provenzano sv), Catanese 6,5, Angori 7,5; Ianesi 6 (72’ Paudice 6), Ignachitti 6; Nicastro 7

Non entrati: Stancampiano, Vivoli, Gagliardi, Fossati, Delpupo, Salvadori. Allenatore: Canzi 7

Arbitro: Dario Di Francesco di Ostia Lido

Assistenti: Markiyan Voytyuk di Ancona e Matteo Paggiola di Legnago

Quarto ufficiale: Sebastian Petrov di Roma 1

Reti: 56’ Nicastro; 79’ Matos

Ammoniti: Benedetti (PO); Vazquez (PG); Ignacchiti (PO); Calvani (PO); Seghetti (PG)

Espulsi: –

Angoli: 10-2