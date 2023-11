Picchia la figlia e le rompe una clavicola: 59enne denunciato e sottoposto a misura

Lo scorso 2 novembre aveva aggredito la figlia per motivi futili, insultandola e picchiandola, causandole la frattura di una clavicola. La donna era stata medicata dai sanitari del pronto soccorso, per una prognosi di 25 giorni. A seguito delle indagini condotte dalla polizia di Assisi, il padre – un 59enne – è stato denunciato per lesioni personali gravi e ‘colpito’ dalla misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa, emessa il 20 novembre dal gip di Perugia. Non potrà incontrare la figlia – da cui deve mantenere una distanza minima di 200 metri – né comunicare con lei.

