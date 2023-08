Piediluco, festa della Madonna dell’Eco: martedì la processione sul lago

Tutto pronto a Piediluco per il tradizionale appuntamento con la festa della Madonna dell’Eco. Ad organizzarla dal 12 al 15 agosto è la parrocchia di Santa Maria del Colle: l’evento principale è la processione sul lago programmata per martedì.

La statua

La statua di Maria è posta in cima al monte Caperno, sulla sponda opposta al paese. Fu portata nel 1911 per volere del parroco di allora, monsignor Ludovico Canali e dei piedilucani, perché proteggesse il lago e il paese. Si inizia sabato alle 8.30 con il pellegrinaggio alla Madonna dell’Eco con il battello a disposizione per raggiungere il sentiero all’ingresso del ristorante ‘Amaca dell’Eco’. Dal 12 al 14 agosto – ore 18 – appuntamento al santuario di San Francesco per il triduo di preparazione con la santa messa. Si chiude martedì alle 18 con la santa messa in piazza Bonanni, quindi dalle 21 la processione con la statua accompagnata dalla banda musicale di Cesi. Sarà imbarcata dalla spiaggia Velino: «Chi vorrà partecipare alla processione sul lago può organizzarsi autonomamente con imbarcazioni private, se possibile illuminate in onore della Madonna o usufruire del servizio di trasporto su battello della Spiaggia Velino», viene specificato.