Pnrr Terni, ok a convenzione Auri-Asm da 937 mila euro per i rifiuti ‘turistici’

Pnrr, turismo e sistema di isole scarrabili ecologiche per i rifiuti prodotti dai flussi turistici. C’è un ulteriore step su questo fronte che coinvolge Auri e Asm Terni: c’è l’approvazione della convenzione per lo sviluppo del progetto che, a livello di quadro economico, vale un contributo massimo erogabile da 937.580 euro. Le firme del presidente Auri Antonino Ruggiano e della numero uno della società partecipata del Comune, Tiziana Buonfiglio. Il via libera è arrivato martedì in occasione – per l’amministrazione ternana presente l’assessore all’ambiente Mascia Aniello – del consiglio direttivo. Il primo passaggio su questo filone è del 10 gennaio 2022, data che ha segnato l’ok della Regione alla documentazione inviata da Auri.