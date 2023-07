Pnrr Terni, restyling scuola Le Grazie: l’appalto da 3,2 milioni va a L’Aquila

di S.F.

Si è conclusa dopo oltre sette mesi – di mezzo un lungo stop per via di un precontenzioso per via dell’esclusione del Consorzio Stabile Opera Scarl di Roma – la proceduta Pnrr per uno degli appalti di maggior rilevanza in termini economici su Terni. Il Comune ha dato il semaforo verde provvisorio per l’adeguamento sismico del complesso scolastico Le Grazie di via dei Ciclamini: appalto in mano alla Costruzioni Iannini srl di Bazzano (L’Aquila) per un importo complessivo di 3 milioni e 287 mila euro. Il ribasso offerto è di poco superiore al 13,21%. Ora i controlli dei requisiti e l’efficacia attesa a stretto giro.

Il trasferimento previsto

Il probabile inizio dei lavori (riguardano gli edifici B e C della struttura) è fissato per novembre e la durata dei lavori è quantificata in 780 giorni. Nel piano comunale è previsto il trasferimento temporaneo – allo stato attuale quantomeno – di quattro classi dell’infanzia per consentire l’operazione: tre all’istituto Marconi – necessario un intervento per infiltrazioni nell’aula biblioteca al piano terra – e un’altra alla De Sanctis. Gli ammessi alla fase decisiva di gara erano noti da febbraio e dunque niente da fare per la Costruzioni Facciolongo srl, Edilizia Castellini, Consorzio Stabile Alta Val di Cecina, Housingest Network, La.Re.Fin. srl e la ternana Novedil con Keller Grigliati Scarl e Bitec Elettrosistemi. A gestire l’iter il Rup Stefano Fredduzzi.