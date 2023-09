Pnrr Terni, palazzo Primavera: scatta il restyling energetico

di S.F.

Piano nazionale di ripresa e resilienza a Terni, un settembre ‘caldo’ su questo fronte per gli interventi in partenza. Dopo il camposcuola ‘Casagrande’, ora c’è la notifica di cantiere riguardante un edificio del centro cittadino: si inizia con la riqualificazione energetica di palazzo Primavera. Entra in azione la Ediltermica srl di Perugia per un importo netto di poco superiore ai 141 mila euro.

Cosa è previsto

Il quadro economico complessivo vale 231 mila euro e coinvolge l’ex decreto crescita: si parla nel dettaglio della sostituzione della centrale termica, la sistemazione dell’illuminazione, il lavoro sul gruppo elettropompe, erogazione termica e caldaia. A seguire l’iter è il responsabile unico del procedimento, l’energy manager del Comune Nazareno Claudiani. L’operazione si dovrebbe concludere in 90 giorni.