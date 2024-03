Pnrr Terni, check finale per la Cesi-Sant’Erasmo – Fotogallery

di S.F.

Giovedì mattina riapre la strada di collegamento tra Cesi e Sant’Erasmo – lavori iniziati a settembre con fondi Pnrr per 800 mila euro – e martedì mattina è stato fatto il punto della situazione con un sopralluogo della I commissione consiliare tra pioggia e vento. Poco più di 3 chilometri riasfaltati, poi l’ultima parte è in fase di sistemazione (strada ‘bianca’ senza asfalto) con esborso comunale di circa 18 mila euro. Questo l’esito del lavoro portato avanti dalla Asfalterni. A dare delucidazioni ci hanno pensato il responsabile unico di progetto Federico Nannurelli, il dottore in ingegneria Stefano Carloni (il direttore dei lavori) e l’architetto Silvia Tombesi. Con loro anche l’assessore Giovanni Maggi, poi impegnato in giunta per l’approvazione del rendiconto di bilancio 2023.

