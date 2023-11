Polizia Stradale Terni, saluta la dirigente Luciana Giorgi: Torna Maurizio Gallinella

Tempo di cambiamenti in casa polizia Stradale di Terni. La dirigente Luciana Giorgi saluta dopo oltre tre anni di attività per andare a Belluno, come disposto dal ministero dell’Interno: al suo posto c’è il ritorno del dottor Maurizio Gallinella.

«Il trasferimento – la nota della questura – rappresenta per la dr.ssa Giorgi un ulteriore apprezzamento delle sue qualità professionali, oltre che umane, che l’hanno portata, nel corso della sua carriera a ricoprire sempre prestigiosi incarichi nel nord e nel centro Italia, avendo sempre a cuore la formazione scolastica all’educazione stradale, impegnandosi in prima persona nelle varie campagne istituzionali della polizia di Stato, come il Progetto Icaro. Nel periodo in cui ha diretto la Sezione Polstrada di Terni, numerosissimi sono stati i controlli finalizzati alla prevenzione delle stragi del sabato sera, effettuati sempre con competenza e professionalità, scongiurando in molti casi conseguenze tragiche». A lei i migliori auguri per la nuova avventura. Dall’8 novembre spazio al commissario Maurizio Gallinella, già in passato al servizio della Stradale di Terni in qualità di ispettore.