Ponte Pattoli: trovata morta in casa. Procura e carabinieri indagano

Intervento dei carabinieri di Perugia, nella prima mattinata di lunedì, presso un’abitazione di Ponte Pattoli dove è stato trovato il corpo senza vita di una donna di 56 anni originaria della provincia di Siena. Il decesso sarebbe avvenuto nel corso della notte. A ricostruire l’accaduto è la procura della Repubblica di Perugia attraverso una nota: «I carabinieri della Compagnia di Perugia – si legge – sono intervenuti nell’abitazione all’interno della quale un uomo ha rinvenuto, in un’altra stanza della casa, il cadavere della propria compagna. Lo stesso, alla vista del corpo senza vita della donna, ha contattato il 112 dando l’allarme. La vittima, una 56enne originaria della provincia di Siena, è stata trovata all’interno della propria camera da letto. Il personale sanitario e il medico legale intervenuti, a seguito di un primo esame, non sono stati in grado di indicare l’esatta causa di morte. L’autorità giudiziaria ha pertanto disposto l’esecuzione di rilievi tecnici da parte di militari del nucleo investigativo di Perugia e disposto l’esecuzione dell’autopsia, che avverrà nei prossimi giorni, al fine di chiarire in modo esaustivo il motivo del decesso».

