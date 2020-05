Prevenzione incendi, Terni si mette ‘online’

Il comando provinciale dei vigili del fuoco di Terni informa che per garantire il ricevimento agli utenti che necessitano informazioni tecniche ed amministrative di prevenzione incendi, nel rispetto delle prescrizioni adottate dal legislatore e dal comando per il contenimento della diffusione del Covid, a partire dal 21 maggio 2020 sarà possibile concordare degli incontri virtuali in videoconferenza con il funzionario tecnico assegnatario della pratica oppure con il referente dell’ufficio prevenzione qualora la pratica sia in archivio. Gli incontri potranno essere richiesti inviando una mail (prevenzione.terni@vigilfuoco.it). In seguito l’ufficio prevenzione incendi provvederà a inviare la richiesta al funzionario che a sua volta fornirà al richiedente, insieme all’orario dell’appuntamento, anche l’invito a partecipare alla videoconferenza, raggiungibile tramite l’applicazione informatica WEBEX CISCO che potrà essere installata su smartphone, tablet o pc tramite il seguente indirizzo web: https://meetingsemea19.webex.com/meet/pr955445952

Condividi questo articolo su