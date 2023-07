Pugni e cintate al volto sul lungolago: 40 giorni di prognosi. Aggressore denunciato

L’aggressione risale allo scorso 25 giugno – era di domenica – quando un 21enne di origini marocchine era stato colpito al volto all’interno di un locale sul lungolago di San Feliciano di Magione (Perugia), riportando lesioni giudicate guaribili in 40 giorni. Le indagini dei carabinieri magionesi hanno consentito di fare luce sull’accaduto e per il presuto aggressore – un 19enne – è arrivata la denuncia a piede libero alla procura di Perugia per lesioni personali aggravate. Secondo quanto ricostruito dall’Arma della Compagnia di Città della Pieve, l’aggressione sarebbe avvenuta per futili motivi. Alcune persone che hanno assistito al pestaggio hanno riferito che l’aggressore aveva colpito al volto la vittima con pugni e usando la fibbia in metallo di una cintura, causando ferite serie poi medicate presso l’ospedale di Perugia.

