Quintana Foligno, il Tar dà il via libera a Luca Innocenzi

Il provvedimento impugnato è sospeso, ma «limitatamente alle modalità necessarie per consentire la partecipazione al ricorrente alla manifestazione equestre ‘Giostra della Quintana’ di Foligno come cavaliere professionista». Il Tar Umbria ha accolto l’istanza cautelare di Luca Innocenzi in merito al Daspo: la firma sull’ordinanza è del presidente Raffaele Potenza. Innocenzi – a difenderlo gli avvocati Fabio Michelangeli, David Zaganelli e Alessio Tomassucci – aveva chiesto la sospensione dell’efficacia dell’atto del questore di Perugia in seguito alla rissa del 4 giugno durante le prove: «Il provvedimento – si legge nelle considerazioni del Tar – prefettizio impugnato preclude al ricorrente, cavaliere professionista, la partecipazione come concorrente alla manifestazione sportiva equestre di interesse storico, in riferimento alle edizioni di settembre 2023 e giugno 2024. Il ricorrente ha allegato che la partecipazione a detta manifestazione sportiva, unitamente a quella similare di Ascoli Piceno, realizza una percentuale significativa della propria attività professionale». E dunque nel bilanciamento degli interessi, «le esigenze lavorative del ricorrente sono meritevoli di positivo apprezzamento nella presente fase cautelare, anche in considerazione delle particolari circostanze personali in cui sono occorsi i fatti che hanno cagionato l’emanazione dell’impugnato daspo». L’udienza di merito è fissata al 9 gennaio 2024.

Condividi questo articolo su