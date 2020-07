Raccordo Perugia, la settimana parte male

Un mezzo pesante in avaria all’interno della galleria ‘Pallotta’, tra gli svincoli di Prepo e Piscille lungo il raccordo Perugia-Bettolle. Il fatto, accaduto lunedì mattina, ha creato rallentamenti e code in entrambe le direzioni, visto che in quel tratto il traffico è regolato a doppio senso di marcia per lavori. «I rallentamenti – riferisce Anas – si ripercuotono anche sulla E45 tra Collestrada (innesto SS 75 Centrale Umbra) e Ponte San Giovanni (innesto raccordo) in direzione Roma/Firenze. Al momento il transito è regolato a senso unico alternato. Sul posto sono intervenuti personale Anas e le forze dell’ordine per le operazioni di rimozione del veicolo in avaria, al fine di ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile».

