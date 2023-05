«Riapriamo lo storico alimentari di piazza Solferino perché crediamo in Terni»

di Fra.Tor.

«Il lavoro e le potenzialità di sviluppo a Terni ci sono, basta volerlo. Questa città non deve morire e noi, coraggiosi ma forse anche un po’ incoscienti, oltre ai tre locali che già gestiamo abbiamo deciso di riaprire lo storico generi alimentari di piazza Solferino. Giovedì 4 maggio, a partire dalle 17, abbiamo organizzato una bella festa e dal giorno dopo si parte con questa nuova avventura».

La loro storia

Elisa e suo marito Gianluca, che si definiscono coraggiosi e incoscienti, nel 2019 hanno aperto «il ristorante Carpe Diem in via Garibaldi e, resistendo e combattendo la crisi del Covid, non ci siamo persi d’animo e siamo andati avanti con tutte le nostre forze. A maggio 2021 abbiamo aperto un altro locale di enogastronomia, The Good Wine in via Goldoni. Il locale per un po’ è stato gestito da nostro figlio Filippo che poi, a novembre 2022, ha deciso di spiccare il volo da solo, prendere la sua strada e aprire un nuovo locale, Feels, una paninoteca e cocktail bar in via Lanzi. In un periodo in cui chiudono tante attività noi, con non poco sacrificio, ci tuffiamo in questa nuova esperienza e cerchiamo anche di offrire lavoro».

Alimentari Carpe Diem

Lo storico negozio di piazza Solferino, raccontano, «è stato aperto negli anni ’70 e la precedente gestione lo ha chiuso a dicembre 2022 per andare in pensione. Con la nostra gestione rimarrà sempre un alimentari ma con l’aggiunta di piatti pronti d’asporto, prodotti tipici di un nostro allevatore di fiducia, affettati e formaggi, tutto a chilometro zero come facciamo già nei nostri locali. Sarà aperto dalle 8.30 alle 13.30 per permettere a chi esce dall’ufficio di trovare qualcosa di pronto per pranzo, e poi il pomeriggio dalle 16 alle 20. Abbiamo assunto due persone che ci aiuteranno nella gestione dell’attività e di questo andiamo molto orgogliosi. Come abbiamo già detto, il lavoro c’è, le possibilità ci sono, basta solo crederci e volerlo. E noi non smetteremo mai di credere in questa città».