Rifiuti a Terni, un gioco di carte per insegnare la differenziata ai bimbi: ecco ‘Scarty’

di S.F.

Insegnare a fare correttamente la raccolta differenziata attraverso un gioco di carte in stile Uno. Un progetto denominato ‘Scarty’ che, dopo l’avvio dell’iter nella scorsa estate, venerdì mattina è stato presentato in biblioteca comunale: spiegazione per tutti e distribuzione dei mazzi alle classi IV e V delle scuole coinvolte dall’iniziativa, sviluppata in particolar modo dalla funzionaria di elevata qualificazione della direzione ambiente Giorgia Imerigo e dalla collaboratrice Carla Ciuchini. L’idea, deliberata nel marzo 2023, è curiosa e ha l’obiettivo di sensibilizzare i bimbi a rispettare l’ambiente e soprattutto riconoscere/separare le varie tipologie di rifiuti. Il tutto ad un costo di poco superiore ai 17 mila euro, il 90% dei quali proveniente da Auri. Della realizzazione se ne è invece occupata la società romana Com.Ing srl. Per l’amministrazione presente l’assessore alla scuola Viviana Altamura.