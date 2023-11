Ritrovato il 12enne scomparso dalla Toscana: era a Perugia

Si è risolta con il rintraccio in quel di Perugia, la vicenda del 12enne che, allontanatosi lo scorso 20 novembre dalla comunità terapeutica di Magliano (Grosseto) che ne ha la custodia, aveva fatto perdere le proprie tracce. Quella mattina il giovane si era allontanato dalla scuola media di Montiano durante l’ora di ricreazione, per poi dirigersi verso la stazione ferroviaria di Albinia. Lì, insieme ad un amico, sarebbe salito su un treno diretto a Roma ma mentre l’amico era stato ritrovato poche ore dopo, del 12enne non si hanno avute più notizie. Fino a venerdì, quando i carabinieri – ormai certi della sua presenza a Perugia dove risiede il padre che ne ha la tutela legale – lo hanno individuato all’interno di un McDonald’s. Il ragazzo è in buone condizioni e sarà riaffidato alla comunità per minori della Maremma dove alloggia.

