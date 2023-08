Ruba alcolici al Lidl e minaccia di morte chi lo scopre: 39enne arrestato per rapina

I carabinieri della Compagnia di Todi hanno arrestato un 39enne di origine marocchina per una rapina compiuta all’interno del Lidl di Marsciano e resistenza a pubblico ufficiale nei confronti dei militari intervenuti. Nello specifico, il responsabile del supermercato ha notato l’uomo mentre si impossessava di alcune bottiglie di superalcolici. Una volta scoperto, ha minacciato di morte i presenti per guadagnarsi la via di fuga. Il rapinatore però è riuscito a percorrere solo pochi metri perchè è stato subito individuato e bloccato da una pattuglia dei carabinieri che era già in zona per servizi di controllo del territorio. La refurtiva, per un valore di 50 euro, è stata interamente recuperata e restituita allo store. Il 39enne, dopo la convalida dell’arresto da parte del tribunale di Perugia, è stato tradotto in carcere.

