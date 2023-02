Ruba monili in casa e li rivende ai compro oro: 46enne arrestata

Furto e ricettazione. Questi i reati per i quali una 46enne residente nell’Assisano è stata arrestata dopo l’operazione dei carabinieri della stazione di Petrignano d’Assisi e di Bastia Umbra: eseguita un’ordinanza per l’applicazione della misura cautelare dei domiciliari emessa dal gip del tribunale di Perugia. Accertato il fatto che la donna, approfittando di una relazione domestica con le vittime, si era appropriata – in epoche e tempi diversi – di numerosi monili in oro quando i proprietari di casa erano assenti. Dopodiché li ha rivenduti nei compro oro della zona.

