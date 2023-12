Rubano Bancomat e ‘monetizzano’ nella sala slot: spariti 20 mila euro ad un anziano. Due denunce

Sessanta transazioni per circa 20 mila euro: questa la somma che un anziano di Città di Castello ha visto sparire nell’arco di una settimana, lo scorso agosto, dopo il furto del suo Bancomat. A seguito della denuncia sporta ai carabinieri di Trestina, sono partite le indagini che hanno fatto emergere come le spese sostenute fossero riconducibili ad una sala slot di Perugia. Presso il locale, fra testimonianze e video, è stato possibile risalire ad una coppia di soggetti – entrambi nomadi e sulla trentina – che avevano escogitato uno stratagemma per mettersi in tasca somme importanti attraverso la cassa della sala giochi, giocandone una minima parte e tenendosi il ‘grosso’ delle rimanenze. Un meccanismo che i carabinieri definiscono ‘ben rodato’ e a cui l’attività commerciale era del tutto estranea. Le indagini hanno consentito anche di risalire all’autrice del furto del Bancomat che, al tempo dei fatti, si era introdotta nell’auto dell’anziano, portandogli via la carta. Le due persone sono state denunciate per furto e utilizzo indebito di titoli elettronici.

Condividi questo articolo su