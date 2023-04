Salute della donna: all’ospedale di Terni Open week di prevenzione

Anche l’azienda ospedaliera Santa Maria di Terni partecipa all’Open week sulla salute della donna, in programma dal 17 al 22 aprile. L’Open week prevede giornate dedicate alla sensibilizzazione della popolazione femminile su particolari tematiche di salute (emicrania, menopausa, malattie cardiovascolari e metaboliche, malattie reumatiche e autoimmuni, salute mentale, violenza contro le donne, oncologia, neurologia, endocrinologia e ginecologia).

I servizi offerti

Il 17, 18 e 21 aprile, al Centro ipertensione arteriosa, 6 accessi giornalieri dalle 14 alle 16 per un totale di 18 accessi, per visita internistica per ipertensione o visita per ipertensione in ambulatorio ipertensione al quinto piano. Si può prenotare telefonando al numero 0744.205555 dall’11 al 14 aprile dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 16 (escluso sabato e festivi). Il 20 aprile, nell’ambulatorio di chirurgia generale e proctologia, 6 accessi dalle 15 alle 17 per visita di chirurgia generale o visita epatopancreatica ai poliambulatori, stanza 11. Si può prenotare al numero 0744.205555 dall’11 al 14 aprile dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 16 (escluso sabato e festivi). Il 19 aprile, al centro cefalee, colloqui telefonici dalle 9 alle 11.30 al numero 0744.205065 per campagna informativa-educativa sulla cefalea emicranica. Al Centro sclerosi multipla, 5 accessi per visita neurologica per sclerosi multipla al Day hospital neurologico al quarto piano, dalle 14 alle 17.30. Si può prenotare telefonando al numero 0744.205555 dall’11 al 14 aprile dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 16 (escluso sabato e festivi). Il 20 aprile, ad ostetricia e ginecologia, 4 visite ginecologiche con ecografia transvaginale dalle 11 alle 13; 6 visite ginecologiche con ecografia transvaginale dalle 15 alle 18 al terzo piano. Si può prenotare telefonando al numero 0744.205555 dall’11 al 14 aprile dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 16 (escluso sabato e festivi). Il 19 e il 21 aprile, alla struttura di chirurgia generale colonproctologica, 10 accessi per visita chirurgica e visita proctologica dalle 14 alle 18 in entrambe le giornate all’ambulatorio coloproctologico di chirurgia digestiva, secondo piano ala nord. Si può prenotare telefonando al numero 0744.205555 dall’11 al 14 aprile dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 16 (escluso sabato e festivi). Il 20 aprile, al servizio di psicologia, 8 consulenze psicologiche in presenza e consulenze telefoniche programmate con recall del paziente dalle 8.30 alle 13.30 dalle 14.30 alle 17.30. Palazzina esterna del servizio di psicologia. Si può prenotare telefonando al numero 0744.205555 dall’11 al 14 aprile dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 16 (escluso sabato e festivi). Il 17 aprile, all’Androuroginecologia, 10 visite di uroginecologia dalle 9 alle 18 (dottoressa Illiano), negli ambulatori di urologia al primo seminterrato. Si può prenotare telefonando al numero 0744.205555 dall’11 al 14 aprile dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 16 (escluso sabato e festivi). Il 17 aprile, 9 visite dietologiche (13.30 – 14.30) su 3 ambulatori. Sede: diabetologia, dietologia e nutrizione clinica, ambulatori piano -1 ala nord. Il 20 aprile, 8 visite di endocrinologia (9 – 12) su un ambulatorio al piano 5. Si può prenotare telefonando al numero 0744.205555 dall’11 al 14 aprile dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 16 (escluso sabato e festivi).