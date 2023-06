San Gemini: auto contro moto. Ferito il centauro

LE FOTO

di V.Q.

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di domenica a San Gemini (Terni), all’incrocio della ‘Grotta degli zingari’. L’impatto è stato fra una moto con in sella un uomo ed un’autovettura Lancia Musa condotta da una donna di mezza età. Ad avere la peggio è stato il centauro, finito a terra e soccorso dagli operatori del 118. Le sue condizioni non sarebbero comunque gravi. Shoccata la donna al volante dell’auto. Sul posto per i rilievi e la gestione della viabilità si sono portati i carabinieri e gli agenti della polizia Locale sangeminese.