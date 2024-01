San Gemini: rubano in casa e tentano altri due ‘colpi’. Carabinieri denunciano tre donne

La mattina dello scorso 27 dicembre erano state notate mentre si allontanavano di fretta da un condominio di San Gemini. Poco prima – si era scoperto – in quella palazzina era stato compiuto un furto in abitazione, per un bottino circa 7 mila euro fra contanti e monili in oro, e ne erano stati tentati altri due negli appartamenti posti sullo stesso pianerottolo. Grazie alle indicazioni fornite da un testimone ai carabinieri del comando stazione di San Gemini, quest’ultimi hanno sviluppato una serie di indagini che hanno consentito di individuare e denunciare all’autorità giudiziaria le autrici dei furti. Si tratta di tre donne, due di nazionalità croata di 26 e 24 anni – quest’ultima in stato di gravidanza – e un’italiana di 29, tutte gravate da precedenti e residenti in un campo nomadi del comune di Roma. Per risalire alle identità delle presunte ladre, i militari dell’Arma sangeminese sono partiti dall’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza del Comune, individuando anche l’auto utilizzata dalle tre, risultata noleggiata in un hub della capitale con un documento smarrito pochi giorni prima dal legittimo proprietario. Grazie al sistema gps attivo sulla vettura, i carabinieri sono riusciti a localizzarla la mattina del 28 dicembre a Cassino, dove è stata fermata e controllata dai militari del posto. A bordo c’erano le tre donne in questione e all’interno del veicolo, oltre a numerosi arnesi da scasso, è stato trovato il bottino – 700 euro circa – di un altro furto in abitazione compiuto poco prima a Cassino. Le tre, come detto, sono state denunciate sia alla procura di Terni che a quella del centro laziale. Proposta, dai carabinieri di San Gemini, anche l’emissione del ‘foglio di via’ con divieto di ritorno a Terni.

