Sant’Erasmo, uomo cade in un dirupo e si ferisce: salvato

I vigili del fuoco di Terni sono intervenuti domenica mattina a Sant’Erasmo (Cesi) per soccorrere un uomo caduto accidentalmente in un dirupo. Con l’aiuto del Soccorso alpino e speleologico dell’Umbria, i vigili del fuoco hanno raggiunto l’infortunato che si trovava in un dirupo molto profondo ed impervio. Con tecniche Saf lo hanno recuperato a mano e portato in una zona più a monte dove è stato affidato alle cure del 118 giunto sul posto con l’eliambulanza Icaro. Più lunghe e difficili le operazioni per soccorrere e recuperare il cane, un labrador, della persona caduta, finito in un dirupo ancora più in basso.

