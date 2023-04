Scheggino: cane e padrone aggrediti da un pastore tedesco. Arriva la polizia

La segnalazione era relativa ad un cane pastore tedesco che, scappato dall’abitazione dei padroni, si era scagliato contro un altro cane di piccola taglia e il suo padrone, ferendo entrambi. Per questo gli agenti della polizia di Stato di Spoleto si sono portati sul posto – un’area limitrofa al cimitero del paese di Scheggino, in Valnerina – sentendo i testimoni. L’uomo aggredito dall’animale, un 85enne, ha riferito che il pastore tedesco era uscito dal cortile e si era avventato contro di lui e il suo cane che stava portando a spasso. L’anziano ha spiegato di essere stato morso alla mano nel tentativo di proteggere il proprio animale e a quel punto dall’abitazione vicina erano uscite due persone che erano riuscite a bloccare il cane lupo, il cui padrone è giunto sul posto qualche minuto dopo, scusandosi con l’85enne – riferisce la questura in una nota – per quanto successo. I poliziotti, a quel punto, dopo averlo invitato a prestare più attenzione alla custodia del suo cane, hanno reso edotta la vittima delle sue facoltà di legge. La polizia di Stato ricorda che l’omessa custodia e il mal governo di animali costituisce una violazione dell’articolo 672 del codice penale, che prevede una sanzione fino a 258 euro.

