Schianto a Napoli: muore centauro 34enne residente a Terni

Un 34enne originario di Napoli – Francesco Maria Leone Clausi -, anagraficamente residente a Terni, ha perso la vita in un grave incidente stradale accaduto nella tarda mattinata di martedì a Napoli, in via Terracina, nel quartiere di Fuorigrotta. Il giovane era in sella ad una moto Bmw insieme ad una coetanea, quando si è scontrato – un impatto particolarmente violento – contro una Fiat Panda condotta da un uomo di 42 anni, ora indagato per omicidio stradale. Il 34enne è stato subito soccorso dai presenti e quindi dagli operatori del 118 che lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale ‘San Paolo’, dove è deceduto nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita. A riportare la notizia, fra gli altri, è il sito web ilriformista.it. Ricoverata in prognosi riservata al ‘Cardarelli’, ma non in pericolo di vita, la giovane che viaggiava come passeggera in sella alla moto. La salma di Francesco Maria Leone Clausi è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per le determinazioni del caso. Sull’accaduto sono in corso indagini da parte della polizia Locale di Napoli che, coordinata dal comandante Antonio Muriano, ha eseguito i rilievi volti a ricostruire la dinamica del grave sinistro.

