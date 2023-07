Schianto in scooter: 59enne folignate perde la vita a Muccia

Tragico incidente stradale nel pomeriggio di venerdì, intorno alle ore 17, lungo la strada 256 Muccese a Muccia (Macerata) non lontano dalla superstrada. A perdere la vita è stato un 59enne di Foligno – Mauro Petrini – che, in sella ad uno scooter Honda, ha perso il controllo del mezzo a due ruote finendo a terra all’altezza di una curva. Soccorso dagli operatori del 118 e trasportato all’ospedale di Camerino, l’uomo – che stava rientrando a Foligno per andare a lavorare – non ce l’ha fatta ed è morto nonostante i tentativi dei sanitari di salvargli la vita. Il 59enne era impiegato presso un ente della diocesi folignate, dove si occupava di accoglienza, ed era molto conosciuto e stimato. Sul posto, per i rilievi, si sono portati i carabinieri della Compagnia di Camerino. Nessun altro veicolo, oltre allo scooter, risulta coinvolto nel sinistro. La diocesi di Foligno esprime tutto il proprio cordoglio per la scomparsa di Mauro Petrini, «operatore della Fondazione Arca del Mediterraneo che si è occupato anche dell’ufficio immigrazione della Caritas diocesana. Il vescovo Domenico Sorrentino e Mauro Masciotti, direttore della Caritas diocesana, si uniscono al cordoglio per i suoi familiari con la preghiera e vicinanza a tutti coloro che lavoravano con lui».

