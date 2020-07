Scontro a Gabelletta, grave una donna

Serio incidente stradale nella tarda mattinata di venerdì in via Gabelletta, a Terni, nei pressi dell’Ipercoop. L’impatto – frontale – è stato fra un’autovettura Seat condotta da una 66enne di nazionalità ucraina (S.M.), finita contro una Peugeot con al volante un 52enne ternano (L.S.). Entrambi sono stati soccorsi dagli operatori del 118 e trasportati in ospedale e, da quanto appreso, ad avere la peggio è stata la donna, ricoverata in prognosi riservata al ‘Santa Maria’ in ragione del trauma cranico riportato. Meno serie le condizioni dell’uomo. A bordo dell’auto della 66enne c’era anche un cane che, ferito, è stato affidato alle cure della Usl. Sul posto per i rilievi e la gestione della viabilità sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni, sezione territoriale di borgo Rivo e ufficio incidenti.

