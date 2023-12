Incidente nel pomeriggio di lunedì lungo la strada provinciale di Mocaiana, nel territorio comunale di Gubbio. L’impatto ha coinvolto un furgone da lavoro ed un’auto: il conducente di quest’ultimo veicolo, ferito, è stato soccorso dagli operatori sanitari del 118 per le cure del caso. Illesa l’altra persona coinvolta. Sul posto anche i vigili del fuoco di Gubbio per la messa in sicurezza, la polizia Locale ed i carabinieri.

