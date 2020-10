Senza mascherina e ubriaco: sanzionato

Era ubriaco e senza mascherina e si aggirava nel centro storico di Perugia. Per questo un 19enne è stato sanzionato dalle forze dell’ordine, sabato sera, nell’ambito dei controlli dinamici messi in campo da polizia di Stato, carabinieri, Guardia di finanza, polizia Locale e disposti dal questore Antonio Sbordone. Per il ragazzo è scattato anche l’allontanamento da Perugia.

Il bilancio delle verifiche

L’attività di controllo ha permesso anche di accertare alcune violazioni alle ordinanze comunali, in particolare in materia di consumo di bevande in contenitori di vetro e di somministrazione di alcolici oltre l’orario consentito. Fra gli episodi di ‘malcostume’, quello di un ragazzo di 31 anni è stato sorpreso ad urinare in un luogo di pubblico passaggio, nelle adiacenze di piazza Piccinino. Anche per lui è scattata la sanzione. «Sebbene la presenza di giovani frequentatori le vie del centro rimanga consistente – spiega la questura perugina -, si è nondimeno potuto assistere ad un prevalente ed apprezzabile rispetto delle regole, soprattutto per quanto riguarda l’uso delle mascherine come stabilito dalla recente normativa. E ciò anche se alcuni, utilizzando il pretesto del consumo di bevande e alimenti, tendono ad ovviare al corretto utilizzo delle stesse».