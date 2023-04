Senza mordente e ‘molle’: la Ternana deve scuotersi dall’apatia

di Gianni Giardinieri

Cinque punti nelle ultime cinque partite. Sei su sei dal ‘Lucarelli 2.0’. Il ritorno del tecnico di Livorno, numeri alla mano, ha prodotto gli stessi effetti (finora), in termini di risultati, della gestione Andreazzoli, che aveva collezionato la stessa media di un punto a partita. Come a dire, cambia il direttore d’orchestra ma i musicisti restano gli stessi. E, verrebbe da dire, suonano sempre alla stessa maniera. Ripetendo uno spartito sempre uguale, fatto di inizi di gara sconcertanti (gol al primo minuto a Ferrara, gol al quarto minuto a Brescia), inframezzato da primi tempi inconcludenti, proseguito con riprese di gioco più apprezzabili ma poco concrete e complessiva gestione della gara farcita da imprecisioni tecniche, svagatezze sparse (rigore inutile di Cassata a Ferrara, libertà assoluta concessa a Jallow in quel di Brescia sul gol), incapacità di approcciare il match con il sano agonismo che ogni sportivo professionista dovrebbe mettere nel suo lavoro.

Orizzonte Pisa

Se rimane esecrabile, ma comprensibile, ‘l’adagiarsi del lavoratore’ (a qualunque categoria appartenga) dopo tanti anni di onorato servizio, meno accettabile è che questo atteggiamento possa scorgersi (ma magari ci sbagliamo noi, e ne saremmo felici) in chi fa dello sport professionistico il proprio, di lavoro. Perché tra i pro quasi sempre è l’agonismo e la voglia di vincere a fare la differenza. Domenica prossima la Ternana affronterà, al Liberati, il Pisa, in un match decisivo per avvicinare quantomeno la salvezza, in un campionato partito con ben altri obiettivi. In genere in questo tipo di gare i ragazzi di Lucarelli sono riusciti a ‘battere un colpo’, a tirar fuori il sano ardore di cui sopra. Del resto, come recitava Christian Bale in ‘Batman Begins’, «servono eventi drammatici per scuotere la gente dall’apatia».