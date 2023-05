Si menano per una donna in via Cortonese: denunciati

Gli agenti della polizia di Stato di Perugia hanno denunciato due cittadini stranieri che, in seguito ad una violenta lite per motivi personali, erano passati dalle parole ai fatti procurandosi delle lesioni personali. Era stato uno dei due contendenti – un cittadino senegalese di 25 anni – a presentarsi presso gli uffici della questura di Perugia per presentare querela contro il rivale. Agli agenti ha riferito che l’uomo – un cittadino tunisino 29enne – dopo averlo avvicinato nei pressi di un supermercato in via Cortonese, lo aveva affrontato verbalmente per via della sua presunta relazione con l’ex fidanzata. La discussione era poi degenerata e il 29enne lo aveva aggredito con violenza. Si era poi portato presso il pronto soccorso dell’ospedale di Perugia dove gli erano state diagnosticate lesioni. Dopo qualche giorno si era presentato in questura anche il 29enne, il quale ha fornito agli agenti una versione differente, dichiarando di essere lui la vittima dell’aggressione a seguito della quale aveva perso i sensi e riportato lesioni al volto. Dagli accertamenti degli agenti, estesi anche allo status delle due persone in Italia, è emerso che il cittadino tunisino non era in regola con il permesso di soggiorno. Per questi motivi è stato messo a disposizione dell’ufficio immigrazione per rendere operativa la sua espulsione dal territorio nazionale. Al termine degli accertamenti entrambi gli uomini sono stati denunciati per lesioni personali.

