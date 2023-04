Skatepark Terni, tanta gente e qualche guaio per il parcheggio

Soddisfazione e tanta affluenza nei primi giorni per il primo skatepark di Terni, ‘presentato’ formalmente sabato 1° aprile. Un intervento atteso da tempo e che ora è realtà. C’è tuttavia chi fa notare che ci sarebbe qualcosa da sistemare proprio a causa dell’alta frequentazione: il focus è sul parcheggio a lato della struttura, ‘condiviso‘ con un’attività ristorativa.

Nel corso degli ultimi mesi le interlocuzioni ci sono state tra le parti ma, a quanto pare, una soluzione che possa accontentare tutti non è stata ancora trovata. Ed ecco che si presenta la difficoltà: «Non c’è nulla contro lo skatepark, questo è da sottolineare in premessa. Il problema – la segnalazione – riguarda il parcheggio: in alcune fasce orarie ci sono tante persone e di fatto viene ‘occupato’ quello dell’attività. Ci doveva essere una diversa organizzazione per gestire al meglio la situazione. In qualche caso anche i camion che scaricavano la merce ha avuto guai». Speriamo che a stretto giro si possa trovare una soluzione che accontenti tutti.