Umbria, Mencarelli a capo soprintendenza

Cambio al vertice della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio dell’Umbria. Dopo tre anni e mezzo – era in carica dall’estate 2016 – Marica Mercalli lascia e va a Roma per ricoprire il ruolo di direttrice per la sicurezza patrimonio culturale: a prendere il suo posto è un’altra donna, la 65enne Rosaria Mencarelli, ufficialmente attiva da martedì. Dalla segreteria di piazzetta della Sinagoga fanno sapere che il decreto di nomina è valido al 1° di agosto in attesa della riorganizzazione voluta dal ministro Dario Franceschini. Arriva nella sua regione dopo l’esperienza recente in Abruzzo – stesso ruolo, esclusa L’Aquila ed i Comuni del cratere – ed in passato è stata a capo della direzione del museo nazionale del Ducato (Rocca Albornoz, Spoleto), del Tempietto sul Clitunno e della struttura regionale umbra per i beni culturali e paesaggistici. Una figura già molto nota sul territorio.

