Terni: donazione e positività per il futuro alla neuropsichiatria infantile

Il professor Augusto Pasini (direttore del servizio di neuropsichiatria infantile e dell’età evolutiva di Terni), insieme alla dottoressa Ludovica Lucarini (medico fisiatra specializzato in età evolutiva) e la dottoressa Valentina Rapaccini (neuropsichiatra infantile), hanno accolto con gratitudine una donazione al servizio di neuropsichiatria infantile e dell’età evolutiva volta a finanziare la riqualificazione degli spazi del servizio dedicati alla riabilitazione pediatrica. La donazione è stata effettuata dalla presidente del club Soroptimist di Terni, l’avvocato Stefania Capponi, insieme ad altre socie presenti in occasione di questo significativo incontro. La raccolta dei fondi destinati alla donazione è avvenuta nell’ambito del service effettuato in occasione del Soroptimist day del 14 dicembre.

La donazione

Il professor Augusto Pasini ha sottolineato la rilevanza della donazione, evidenziando come la riqualificazione degli spazi avrà un impatto positivo sulla qualità delle cure offerte ai giovani pazienti. La dottoressa Ludovica Lucarini ha espresso il suo apprezzamento per la «grande sensibilità dimostrata dall’associazione, ringraziando a nome di tutti i membri del dipartimento di riabilitazione e delle famiglie coinvolte nel servizio. Anche in un breve incontro come questo, siamo in grado di percepire il profondo impegno e l’affetto che ci legano come comunità». La dottoressa Valentina Rapaccini, condividendo le parole della collega, ha evidenziato che «la varietà di risorse e competenze presenti nella comunità può rivelarsi un vero tesoro se indirizzata in modo strategico», sottolineando ulteriormente «il prezioso valore di collaborazioni sinergiche per il bene della collettività». Stefania Capponi, nel consegnare simbolicamente il contributo, ha affermato che «con grande piacere offriamo il nostro sostegno a un servizio così essenziale per la salute dei bambini di Terni. La nostra speranza è che questa donazione possa contribuire a rendere il percorso di guarigione più confortevole e accogliente». La donazione rappresenta un passo significativo verso il miglioramento delle condizioni di cura per i bambini che frequentano il servizio di neuropsichiatria infantile di Terni, mettendo in luce la potenza della solidarietà locale e della collaborazione tra organizzazioni benefiche e strutture sanitarie a servizio del territorio.