Spello, mercoledì l’ultimo saluto ad Alice

Una comunità nel dolore quella di Spello per la tragica scomparsa di Alice Antonelli, la 16enne che ha perso la vita lo scorso 22 agosto in seguito ad un incidente con il proprio scooter a Foligno. Mercoledì pomeriggio si svolgerà il funerale nel parco di villa Fidelia e la giunta ha proclamato il lutto cittadino: le bandiere dei palazzi comunali saranno poste a mezz’asta. C’è l’invito per gli esercizi commerciali ad «abbassare le saracinesche in concomitanza con lo svolgersi della cerimonia funebre e all’estensione di attività ludiche e ricreative; sono sospese le manifestazioni promosse dall’ente».

LA TRAGEDIA DI FOLIGNO: ALICE AVEVA SOLO 16 ANNI