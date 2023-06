‘Spese pazze’ con le carte rubate ad una guida turistica: un carabiniere li ‘stoppa’

‘Armati’ di una serie di carte di credito rubate, hanno iniziato a fare shopping al centro ‘Porta di Orvieto’ ma il sesto senso di un carabiniere della Compagnia di Orvieto libero dal servizio, che si è qualificato per controllarli, ha consentito di ‘incastrarli’. Nei guai ci è finito uno dei quattro soggetti, un cittadino peruviano, mentre gli altri tre che erano con lui, sono riusciti a dileguarsi prima dell’arrivo della pattuglia dell’Arma. Intanto però l’azione criminale è stata interrotta. Alla fine è risultato che gli acquisti fatti con le carte di credito rubate ammontavano a 2.100 euro. Il soggetto peruviano, portato in caserma, è stato denunciato in concorso con ignoti (le indagini per identificare gli altri tre soggetti sono in corso). La titolare delle carte di credito è risultata essere una guida turistica americana, residente da anni ad Orvieto e che, rintracciata, ha sporto querela per il furto del portafogli e l’indebito utilizzo delle carte che le sono state poi restituite.

