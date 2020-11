Spoleto, affidata la gestione del Palatenda e dei bagni pubblici

Il Palatenda di via Laureti sarà dato in gestione (per otto anni a mille euro) l’anno all’associazione centri sportivi italiani; unico soggetto a presentare domanda, rispondendo al bando di gara bandito dal Comune. Una cifra poco più che simbolica, considerando che per l’ente si tratta più di ‘togliersi un peso’, considerando i costi di gestione e manutenzione ordinaria. Da capire come si procederà con il blocco delle attività sportive previsto nell’ambito delle misure anticontagio da coronavirus. Intanto l’offerta è arrivata e la pratica è in mano agli uffici.

Gestione biennale per i bagni pubblici

I bagni pubblici del centro storico ubicati fra via strada Romana e piazza della Signoria sono stati affidati in gestione al consorzio stabile Dea di Roma, che ha vinto la gara bandita dal Comune di Spoleto. Hanno partecipato 18 società provenienti da tutta Italia. Costo per l’ente: 40 mila euro. La società si occuperà della pulizia, dell’apertura e della chiusura.